Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mutmaßliche Kupferdiebe nach Einbruch in Wohnhaus in Erle durch einen Diensthund gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am späten Freitagabend, 21.04.2023, mutmaßliche Kupferdiebe in Erle gestellt. Gegen 23:49 Uhr sind die Männer in ein leerstehendes Wohnhaus auf der Mittelstraße eingedrungen und haben versucht, Kupferkabel und Altmetall zu entwenden. Ein Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei. Als die Polizeikräfte eintrafen, konnte zunächst ein 28-jähriger Mann gestellt werden. Er führte einen Rucksack mit, in welchem sich Einbruchwerkzeuge sowie augenscheinlich abgetrennte Kupferkabel befanden. Da er ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist wurde er vorläufig festgenommen. Weiterhin konnte auf dem Dachboden bei einer anschließenden Hausdurchsuchung durch einen Diensthund eine zweite männliche Person festgestellt werden. Als der 27-jährige Mann versuchte den Diensthund zu schlagen, wurde dieser in den Unterarm gebissen und aus seinem Versteck gezogen. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der 27-jährige Mann wurde dann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Mehrere Einbruchwerkzeuge, mitgeführtes Diebesgut sowie der Pkw des 28-jährigen Mannes wurden von den Beamten sichergestellt.

