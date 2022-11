POL-PDWIL: "Spaßvögel" gefährden Mensch und Tier

Bitburg (ots) - Am Freitag, den 18.11.22, befuhr ein bisher unbekannter Unfallbeteiligter gegen 22:00 Uhr mit seinem vermutlich silbernen BMW die Bonner Straße in Bitburg-Erdorf. In einer Rechtskurve kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Badem kam dieser aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende PKW musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidierte in der Folge mit einer Betonleitwand. Der Unfallverursacher ...

