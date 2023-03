Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ladendiebstahl

Offenbach (ots)

Am Mittag des 29.03.2023 wurde der Polizeiinspektion Landau mitgeteilt, dass es in einem Einkaufsmarkt in Offenbach zu einem Ladendiebstahl gekommen ist. Als die eingesetzten Beamten an der Örtlichkeit eingetroffen sind, konnten sie die 61-jährige Beschuldigte feststellen. Sie entwendete Ware im Wert von ca. 8EUR. Noch vor Eintreffen der Beamten verhielt sich die Beschuldigte vermehrt aggressiv. Da schließlich eine Fremd- bzw. Eigengefährdung der Beschuldigten nicht mehr ausgeschlossen werden konnte, wurde sie im Anschluss der Maßnahme in eine psychiatrische Klinik verbracht.

