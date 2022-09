POL-NE: Dank aufmerksamer Zeugen - Fahrradpolizisten stellen Fahrraddieb

Grevenbroich (ots) - Am Montag (19.09.) stießen gegen 15:15 Uhr zwei Radfahrer auf dem Radweg an der K40 zwischen Hemmerden und Noithausen zusammen. Ein 23-jähriger Grevenbroicher fuhr auf diesem Radweg in Richtung Hemmerden. Eine zur Zeit unbekannte männliche Person kam dem Grevenbroicher entgegen und habe nach ersten Erkenntnissen ein Handy in der Hand gehalten. Zwischen den Radfahrer kam es dann zum Zusammenstoß ...

mehr