Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Landau (ots)

Am 29.03.2023 kam es gegen 13:10 Uhr, in der Maximilianstraße zu einem Verkehrsunfall. Der 55-jährige BMW Fahrer befuhr die Maximilianstraße von der Queichheimer Brücke in Richtung Hauptbahnhof. An der Einmündung zur Poststraße wollte er, trotz durchgezogener Linie, nach links in die Poststraße einbiegen. Hierbei überfuhr er nicht nur die durchgezogene Linie, sondern übersah noch den 39-jährigen Motorradfahrer, welcher sich auf der Maximilianstraße in Fahrtrichtung Rheinstraße befand. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen zu. Auf Grund der Reinigungsarbeiten musste die Maximilianstraße halbseitig für ca. 30 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell