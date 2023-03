Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall durch tiefstehende Morgensonne, Offenbach L 509

Offenbach (ots)

Der 73-jährige Unfallverursacher befuhr am 28.03.23, gg. 08:27 Uhr, mit seinem PKW die L 509 aus Richtung Offenbach in Richtung Ottersheim. Vor dem Kreisverkehr am Interpark in Offenbach konnte dieser aufgrund der tief stehenden Morgensonne die Fahrbahn nicht mehr wahrnehmen, so dass er über die dortige Fahrbahninsel vor der Einfahrt des Kreisverkehrs fuhr und hierbei zwei Verkehrsschilder beschädigte. Außerdem entstand ein Flurschaden. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden. Hierfür wurde der Kreisverkehr für ca. 15 Minuten gesperrt. Die Straßenmeisterei nahm sich des Schadens an. Der Verursacher klagte über leichte Schmerzen im Rückenbereich. Einer Verbringung in ein Krankenhaus bedurfte es glücklicherweise nicht. Laut Zeugen sei der Verursacher mit angemessener Geschwindigkeit gefahren. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

