Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dieb nutzte sog. "Jammer" um das Verschließen von Pkw zu unterbinden

Kandel (ots)

Am Dienstag, den 28.03.2023 gegen 12:00 Uhr, stellten mehrere Kunden des Netto-Marktes in Kandel, Saarstraße 80, fest, dass die Fernverriegelung ihrer auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeuge nicht mehr funktionierte. In einem Fall kam es dabei zu einem Diebstahl von Gegenständen aus einem Pkw. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme kam bei den Polizeibeamten schnell der Verdacht auf, dass durch den zunächst unbekannten Täter ein sog. "Jammer" eingesetzt wurde. Es handelt sich dabei um ein kleines, elektronisches Gerät, welches das Funksignal vom Fahrzeugschlüssel zum Pkw unterbricht und so ein Abschließen des Pkw verhindert. Durch einen Zeugen konnte der Hinweis auf ein tatverdächtiges Fahrzeug erlangt werden. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Einsatzfahrzeugen konnte der Täter nach kurzem Fluchtversuch noch in Kandel angehalten und festgenommen werden. Es handelt sich dabei um einen 36-jährigen Mann, der mit seinem Pkw zudem noch ohne gültigen Führerschein, und alkoholisiert unterwegs war. In seinem Fahrzeug konnte das Diebesgut, sowie der eingesetzte "Jammer" sichergestellt werden. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, u.a. die Entnahme einer Blutprobe, wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

