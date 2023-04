Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos kam es am Sonntag, 23. April, auf der Kreuzung Turfstraße und der Essener Straße. Der Fahrer eines Fiats, ein 61-jähriger Gelsenkirchener fuhr von der Turfstraße in den Kreuzungsbereich ein, wobei er nach aktuellem Ermittlungsstand das Rotlicht der dortigen Ampel missachtete. Er kollidierte mit einem Volkswagen eines 34-jährigen Gelsenkirchener, der sich bereits im Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung der Essener Straße befand. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer verletzt, außerdem entstand ein hoher Sachschaden an den Autos. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme war der gesamte Kreuzungsbereich für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Das Auto des vermeintlichen Unfallverursachers wurde zur Beweissicherung durch die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

