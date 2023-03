Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Roller nicht versichert- Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss + Zeugensuche nach Unfallfluchten in Marburg

Marburg - Roller nicht versichert- Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Der E-Scooter fiel der Streife wegen des fehlenden Versicherungskennzeichens auf. Bei der Kontrolle in der Bahnhofstraße in der Nacht zum Freitag, 03. März, um 01.25 Uhr, stellte sich heraus, dass der Scooter tatsächlich nicht versichert ist. Außerdem stand der 33 Jahre alte Fahrer sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch unter dem von Betäubungsmitteln. Beide Tests reagierten entsprechend positiv. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte zudem die bei der Durchsuchung gefundenen Betäubungsmittel sicher.

Marburg - Unfallflucht in der Wilhelmstraße - Schaden an weißem VW Polo

Die Unfallflucht in der Wilhelmstraße war bereits am Samstag, 25. Februar, zwischen 13.15 und 16.30 Uhr. Der betroffene weiße VW Polo mit dem Marburger Kennzeichen parkte vor dem Anwesen Wilhelmstraße 7. Am Heck des Polo entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Spuren deuten auf eine Kollision im Zusammenhang mit einem Ein- oder Ausparkmanöver hin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Rangiermanöver gesehen, bei dem es zur Kollision mit dem Polo gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht im Parkhaus Temmlerstraße

Nach den Spuren kam es im Parkhaus in der Temmlerstraße zur Kollision zwischen einem ausparkenden und einem geparkten Auto. Der Verursacher fuhr anschließend weg, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am geparkten grauen 3er BMW ist hinten rechts und vermutlich vierstellig. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin liegen bislang nicht vor. Wer hat den Unfall am Mittwoch, 01. März, zwischen 08.45 und 09.45 Uhr beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

