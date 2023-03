POL-MR: Vermisster kehrte zurück

Marburg-Biedenkopf (ots) - Biedenkopf - Kraftstoff aus Traktortank abgezapft Aus dem Tank eines Traktors zapften Diebe etwa 160 Liter Diesel ab. Die Polizei Biedenkopf hofft auf Zeugen, denn der betroffene Deutz stand zur Tatzeit zwischen 19 Uhr am Montag und 06.30 Uhr am Dienstag, 28. Februar unmittelbar an der Kottenbachstraße. Wer hat in der Nacht Personen an dem ...

