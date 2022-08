Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lkw fährt auf die B64, übersieht Pkw und setzt seine Fahrt fort!

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - B64 Höhe Bad Gandersheim dortiger Parkplatz Tatzeit: Donnerstag, 04.08.2022 gegen 22.40 Uhr

In der o.a. Tatzeit befährt ein 38-jähriger mit seinem Pkw die B64 in Richtung Kreiensen. Auf Höhe Bad Gandersheim beabsichtigt ein bislang unbekannter Lkw Fahrer von dem dortigen Parkplatz auf die B64 in Richtung Kreiensen aufzufahren. Hierbei übersieht er den vorfahrtsberechtigen Fahrzeugführer. Trotz Abbremsen und Ausweichen kann dieser einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.

Der Lkw- Fahrer setzt daraufhin seine Fahrt fort ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Der Sachschaden an dem Pkw wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Informationen handelt es sich um einen Lkw mit Auflieger in schwarz.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum gesuchten Lkw geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Gandersheim (05382- 919200) zu melden. (kla)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell