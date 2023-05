Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Rücksichtsloser Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs - Zeugen gesucht!

Heidelberg / Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Schlierbacher Landstraße konnte ein Zeuge am Montagabend, gegen 21:30 Uhr einen Motorradfahrer beobachten, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere rote Ampeln fuhr. Durch die verständigte Polizei konnte der Motorradfahrer vor dem Polizeirevier Neckargemünd einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dem Motorradfahrer wurden daraufhin die Konsequenzen für sein Fehlverhalten aufgezeigt. Dieser muss nun mit einer Anzeige wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen rechnen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde kein anderer Verkehrsteilnehmer gefährdet. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten bzw. durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckargemünd, Tel: 06223 / 9254-0, in Verbindung zu setzen.

