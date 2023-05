Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Spinte in Freizeitbad aufgehebelt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hebelte am Sonntag (07.05.2023)zwischen 12.45 Uhr und 14.00 Uhr zwei Spinte im Umkleidebereich eines Hallenbades in der Kornwestheimer Straße in Korntal-Münchingen auf und entwendete Bargeld, eine EC-Karte sowie einen Fahrzeugschlüssel. Als einer der beiden Geschädigten, ein 70 Jahre alter Mann, das Fehlen seines Pkw-Schlüssels bemerkte, begab er sich sofort zu seinem Fahrzeug. Dort stellte er den Täter fest, der gerade dabei war den Pkw zu durchsuchen. Als der 70-Jährige ihn ansprach, ließ er sämtliches Diebesgut zurück und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Kornwestheimer Straße/Daimler Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Der Unbekannte soll etwa 32 bis 35 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank gewesen sein. Er habe eine Halbglatze, trug eine graue Basecap, ein schwarzes T-Shirt, blaue Jeans und Turnschuhe. Außerdem hatte er eine Badetasche dabei. Der Sachschaden an den Spinten wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 839902-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Korntal-Münchingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell