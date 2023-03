POL-NOM: Kupfer und Batterien gestohlen

Bad Gandersheim (ots) - (Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Billerberge. Zeitraum: Donnerstag, 30. März 2023, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft gaukelt gegenüber einem älteren Ehepaar vor, Trödelhändler zu sein und auch sei man an Elektroschrott interessiert. Durch geschickte Gesprächsführung und Ablenkungsmanöver gelingt es den Tätern aus der Wohnung der nun Geschädigten, ...

mehr