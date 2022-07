HZA-SB: Zollamt Pirmasens am 28. Juli geschlossen

Saarbrücken (ots) - Das Zollamt Kaiserslautern (Von-Miller-Straße 13, 67661 Kaiserslautern) bleibt am 14. Juli 2022 wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung geschlossen. Ansprechpartner für Zollangelegenheiten ist an diesem Tag das Zollamt Pirmasens (06331 55380). Die Abholung von Postpaketen und die Bearbeitung von Kfz-Steueranträgen sind am 14.07.2022 beim Zollamt Kaiserslautern nicht möglich. Das Zollamt ...

mehr