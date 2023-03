Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickbetrug(Trickdiebe unterwegs), Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, OT Kreiensen, Am Billerberge. Zeitraum: Donnerstag, 30. März 2023, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 10:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft gaukelt gegenüber einem älteren Ehepaar vor, Trödelhändler zu sein und auch sei man an Elektroschrott interessiert. Durch geschickte Gesprächsführung und Ablenkungsmanöver gelingt es den Tätern aus der Wohnung der nun Geschädigten, Wertsachen in vierstelliger Höhe zu ergaunern/zu entwenden. Anwohner aus Kreiensen und Greene werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Hinweis auf die Täterschaft, sie war mit einem Ford Mondeo, in silber bzw. grau, mit amtlichen Kennzeichen: HOL (Holzminden) unterwegs.

