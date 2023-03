POL-NOM: Fahren unter Alkoholbeeinflussung

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) In der Nacht vom 27./28.03.2023 entwendeten bislang unbekannter Täter einen in einer Parkbucht im Reinserturm verschlossen abgestellten weißen Ford Transit mit Göttinger Kennzeichen. Durch den Diebstahl entstand dem Geschädigtem aus dem Landkreis Göttingen ein geschätzter Schaden von ca. 5.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zudem Diebstahl nimmt die Polizei in Einbeck entgegen. ...

mehr