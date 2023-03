POL-NOM: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Uslar (ots) - Bodenfelde (ke) Friedhofsweg, 28.03.2023 zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr Mehrere PKW-Fahrer befuhren in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr den Friedhofsweg in Bodenfelde. Durch ein Eisenteil, welches auf die Fahrbahn ragte, wurden ihre PKW beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

