POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots) - Einbeck, Marktstraße, Mittwoch, 29.03.2023, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 30.03.2023, 05.40 Uhr EINBECK (Wol) - Kein Entwendungsschaden. Im Zeitraum von Mittwoch ca. 18.00 Uhr bis Donnerstag ca. 5.40 Uhr sind unbekannte Personen in die Räumlichkeiten einer Bäckerei in der Marktstraße in Einbeck eingebrochen. Die Personen hebelten eine Tür eines Privathauses auf und gelangten über eine Seitentür in die ...

