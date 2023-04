LPI-G: Vielzahl von Einbrüchen am Osterwochenende

Münchenbernsdorf (ots) - Drei Männer im Alter von 23 bis 39 Jahren begaben sich am Sonntag um 01:40 Uhr zu einem Nachbarn in die Großbockaer Straße in Münchenbernsdorf. Aus unbekannten Gründen drangen sie in die Wohnung des 34-Jährigen ein, als sich dieser darin befand. Folglich sollen sie auf diesen eingeschlagen und diverses Mobiliar mit Eisenstangen in der Wohnung zerstört haben. Als sich der Konflikt dann vor ...

