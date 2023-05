Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Motorradfahrer bei Unfall in der Stammheimer Straße schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Schwerverletzter und über 10.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (05.05.2023) gegen 16:45 Uhr in Kornwestheim ereignet hat. Ein 19-jähriger Ford-Fahrer war auf der Stammheimer Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs und wollte nach links in die Bolzstraße abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich einen entgegenkommenden 27-jährigen Motorradfahrer, der mit seiner Harley-Davidson auf der Stammheimer Straße in Richtung Bundesstraße 27a unterwegs war. Der 27-Jährige prallte mit seinem Motorrad gegen den abbiegenden Ford, wurde dabei abgeworfen und blieb etwa sechs Meter weiter liegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford um fast 90 Grad gedreht und auf den Ford Fiesta eines 30-Jährigen geschoben, der auf der Bolzstraße verkehrsbedingt wartete, um auf die Stammheimer Straße abbiegen zu können. Der Motorradfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner Harley-Davidson entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Am Pkw des 19-Jährigen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro, das Fahrzeug musste ebenso wie das Motorrad abgeschleppt werden. Der Sachschaden an dem Ford Fiesta des 30-Jährigen beträgt circa 1.500 Euro. Durch die etwa eineinhalb Stunden andauernde Unfallaufnahme, bei der die Verkehrspolizei unter anderem auch eine Drohne zur Fertigung von Übersichtsaufnahmen einsetzte, entstanden leichte Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

