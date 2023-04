POL-NE: Drei Täter gehen überfallartig auf Fahrradfahrer los

Meerbusch (ots) - In der Zeit Donnerstag (30.03), 19:00 Uhr, bis Freitag (31.03.), 12:50 Uhr, entwendeten Täter den geparkten Geländewagen einer 46-jährigen Meerbuscherin. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf der Schützendelle in Meerbusch vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Bei der Rückkehr an ihren SUV bemerkte die Meerbuscherin die Komplettentwendung ihres schwarzen Lexus RX450H. An dem Pkw waren die amtlichen ...

