POL-NE: Zwei Einbruchsversuche im Rhein-Kreis Neuss

Dormagen / Jüchen (ots)

An der Straße "Am Steinpfahl" in Dormagen kam es von Freitag (31.03.), circa 18:00 Uhr, bis Samstag (01.04.), circa 07:00 Uhr, zu einem Einbruchsversuch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Unbekannten versuchten zwei Fenster aufzuhebeln. Es konnte glücklicherweise keiner in die Wohnung eindringen.

Gegen 02.25 Uhr hörte ein Anwohner am Sonntag (02.04.) ein Geräusch vor seinem Haus an der Hackhausen Straße in Jüchen. Als er sich in Richtung Haustür begab, sah er mutmaßliche Tatverdächtige weglaufen.

Eine Beschreibung der flüchtigen Tatverdächtigen liegt derzeit nicht vor.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

