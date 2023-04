Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trio bedroht und schlägt zwei Schüler - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Am Freitag (31.03.), gegen 19 Uhr, kam es vor einem Discounter an der Wilhelm-Zaun-Straße zunächst zu einem kurzen Gespräch zwischen zwei 13- und 14-Jährigen und einem bislang unbekannten jugendlichen Trio. Kurze Zeit später traf man erneut im Bereich einer Gesamtschule aufeinander. Das Trio soll dabei die beiden Schüler unter anderem durch Vorzeigen eines Messers bedroht und zur Herausgabe von Geld gedrängt haben. Zudem wurden die 13-Jährigen beleidigt und auch geschlagen. Nachdem der 13-Jährige vorgab, Geld holen zu wollen, blieb der 14-Jährige zunächst zurück und wurde nach eigenen Angaben gezwungen, an der Bushaltestelle an der Marie-Schlei-Straße in den Bus zu steigen. Die Fahrt ging bis zur Haltestelle Weilerstraße, wo man ausstieg und sich anschließend zu Fuß zur Buchenstraße bewegte. Dort sollen zwei der drei Unbekannten noch einmal auf den 14-Jährigen eingeschlagen haben, bevor sie von ihm abließen. Der dritte half dem 14-Jährigen noch auf und verschwand dann auch.

Der 14-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Zuge der Auseinandersetzung hatte man ihm zudem das Fahrrad weggenommen und seinen Fahrradhelm beschädigt.

Die drei Jugendlichen können wie folgt beschrieben werden: Der erste des Trios soll etwa 15 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur gewesen sein. Er hatte braun-lockige Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Cargohose mit weißen Nähten. Er soll eine weiße Sweatjacke getragen haben und darunter einen grauen Pulli, den man bis über das Gesicht verschließen kann. Er war auch derjenige, der das Messer dabei hatte. Der Zweite im Bunde soll etwa 16 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und einen leichten Bartwuchs. Auch er soll von schlanker Statur gewesen sein und war schwarz bekleidet. Darüber hinaus trug er eine braune Guccikappe. Der dritte Jugendliche soll recht klein gewesen sein. Er soll einen leichten Oberlippenbart und schwarz-lockige Haare gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Kappe und einer Kapuze darüber. Er soll auf den Spitznamen "Hammer" hören.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise auf die Identität des jugendlichen Trios geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell