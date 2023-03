Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliches Diebespaar in Kirche erwischt - Kleingeld aus Opferstock geangelt

Neuss (ots)

Am Donnerstag (30.03.), gegen 15:30 Uhr, bemerkte der Besucher einer Kirche am Marienkirchplatz ein Paar, das mehrfach aus und ein ging und sich sehr auffällig benahm. Dass der Mann und die Frau in der Tat nicht nur zur Andacht in der Kirche waren, wurde im Zuge der Personenkontrolle durch herbeigerufene Polizeibeamte bestätigt.

Bei dem 54-jährigen Mann fanden die Beamten diverses Münzgeld, Klebebandstücke, eine Taschenlampe, eine Nagelschere sowie zwei Metallmaßbänder. An der Spitze eines der beiden Maßbänder befand sich etwas Klebeband.

Auf Nachfrage hin leugnete er zunächst, dass das Kleingeld aus dem Opferstock der Kirche stammte, gab dann aber den Diebstahl zu. Er und seine ebenfalls geständige 56-jährige Partnerin wurden zur Identitätsfeststellung vorläufig festgenommen und zur Wache verbracht. Das Geld sowie die mutmaßlichen Tatmittel wurden sichergestellt. Nach dem Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde das Duo, das ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist, wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 22 übernommen.

