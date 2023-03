Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Langfinger in Neuss und Grevenbroich unterwegs

Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Donnerstag (30.03.) hielt sich eine Seniorin in einem Discounter an der Krefelder Straße in Neuss auf. Gegen 11:00 Uhr wurde die Neusserin von zwei jungen Frauen bedrängt, welche ihr an die Handtasche fassten. Das Duo verließ daraufhin den Markt und die Dame konnte das Fehlen ihrer Geldbörse feststellen, welche zuvor in der verschlossenen Handtasche war. Die Tatverdächtigen können als jung und dunkelhaarig beschrieben werden.

Ebenfalls am Donnerstag spielte sich an in einem Lebensmitteldiscounter an der Düsseldorfer Straße in Grevenbroich ein weiterer Taschendiebstahl ab. Eine 49-jährige Frau bemerkte an der Kasse das Fehlen ihres Smartphones, ihrer EC-Karte sowie Bargeld und ihr Ausweis. Die Zeit des Geschehens kann auf circa 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr eingegrenzt werden.

Die jeweiligen Kriminalkommissariate 21 und 24 haben die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Langfinger nutzen oft unaufmerksame Augenblicke ihrer Opfer und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

