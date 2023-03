Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Hund reißt sich los - Fahrradfahrer stürzt

Meerbusch (ots)

Am Mittwochmorgen (29.03.) gegen 09:15 Uhr befuhr ein 80-jähriger Meerbuscher mit seinem Hund an der Leine auf seinem Fahrrad die Straße An den Linden in Meerbusch. Als der Vierbeiner auf der anderen Straßenseite auf andere Artgenossen aufmerksam wurde, riss das Tier sich los.

Der 80-Jährige stürzte mit seinem Fahrrad und schlug mit dem Kopf auf den Gehweg auf.

Der schwerverletzte Meerbuscher wurde mittels Rettungswagen mit Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus verbracht.

Der Hund des Mannes konnte an Bekannte übergeben werden.

Die weitere Bearbeitung des Sachverhalts übernahm das Verkehrskommissariat I.

