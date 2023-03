Rees (ots) - Am Freitag (17. März 2022) zwischen 08:30 Uhr und 14:15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Dellstraße ein, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Die Wohnung liegt in der zweiten Etage. Die Unbekannten entwendeten ein Echo Dot mit Kabeln. Dieses Gerät dient dazu, Alexa-kompatible Geräte per Sprachbefehl zu steuern. Zeugenhinweise ...

