POL-KLE: Rees - Tageswohnungseinbruch

Echo Dot entwendet

Rees (ots)

Am Freitag (17. März 2022) zwischen 08:30 Uhr und 14:15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Dellstraße ein, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Die Wohnung liegt in der zweiten Etage. Die Unbekannten entwendeten ein Echo Dot mit Kabeln. Dieses Gerät dient dazu, Alexa-kompatible Geräte per Sprachbefehl zu steuern. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen.

Die Polizei rät:

Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern tagsüber geschlossen und prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will. (ms)

