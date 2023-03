Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Haustür auf

Neuss (ots)

An Körnerstraße in Neuss kam es am Donnerstag (30.03.), zwischen circa 07:30 Uhr und 16:30 Uhr, zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Die Unbekannten hebelten die Tür zu einer Wohnung auf und durchsuchten diverse Räumlichkeiten.

Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen, welche das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen hat.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss veröffentlicht am ersten Werktag der Woche ein "Einbruchsradar". Es handelt sich dabei um eine Übersichtskarte, auf der die Taten der vergangenen Woche dargestellt werden. Sie finden das Einbruchsradar unter: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/einbruchsradar.

