Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Presseeinladung zur "Ostereieraktion" des Verkehrsdienstes der Polizei Rhein-Kreis Neuss

Grevenbroich (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes und der Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Kreis Neuss werden in Kooperation mit der Verkehrswacht eine "Ostereieraktion" an zwei Kindergärten in Grevenbroich durchführen.

Die Kindergärten liegen an vielbefahrenen Straßen, die Geschwindigkeit ist daher auf 30 km/h begrenzt. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung wird von den Verkehrsteilnehmern hier häufig überschritten. Durch das nicht Einhalten der Verkehrsregeln und unkonzentriertes Verhalten werden vor allem Kinder stark gefährdet. Die Ostereieraktion hat zum Ziel, auf diese geschützten Bereiche noch einmal aufmerksam zu machen und auf die Gefahren hinzuweisen.

Die Aktionen finden statt am Mittwoch (05.04.), Kindergarten an der Poststraße in Wevelinghoven, und am Donnerstag (06.04.), Kindergarten am Hartmannsweg in Grevenbroich, jeweils von 9 Uhr bis 10:45 Uhr.

Die Beamten des Verkehrsdienstes überwachen die Geschwindigkeit und sanktionieren die PKW-Fahrer, falls sie die 30 Km/h überschreiten.

Die PKW-Fahrer, die sich an die Begrenzung halten, werden in der o.g. Zeit von den Beamtinnen und Beamten der Verkehrsunfallprävention angehalten und angesprochen. Die Kinder schenken den Fahrern ein ausgemaltes Blatt mit Ostermotiven und jeweils ein Osterei. Die Ostereier werden von der Verkehrswacht Rhein Kreis Neuss gestellt.

Pressevertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell