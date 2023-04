POL-NE: Diebe entkommen mit Geländewagen

Grevenbroich (ots) - Beamte des Verkehrsdienstes und der Verkehrsunfallprävention der Polizei Rhein-Kreis Neuss werden in Kooperation mit der Verkehrswacht eine "Ostereieraktion" an zwei Kindergärten in Grevenbroich durchführen. Die Kindergärten liegen an vielbefahrenen Straßen, die Geschwindigkeit ist daher ...

mehr