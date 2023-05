Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Handtasche aus Pkw gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntag (07.05.2023) gegen 15.15 Uhr aus einem in der Waliser Straße in Ludwigsburg abgestellten Dacia eine Handtasche. Zuvor schlug er die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Die Fahrerin des Pkw hatte diesen nur kurz zuvor dort geparkt, um auf den angrenzenden Feldwegen mit ihrem Hund Gassi zu gehen. Als sie zurückkam, konnte sie einen Mann wahrnehmen, der bei ihrem Erblicken zügig in unbekannte Richtung davonging. Dieser war groß, trug ein helles T-Shirt und hatte dunkle Haare.

Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens an dem Dacia ist noch nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

