POL-RT: Versuchte Geldausgabeautomaten-Sprengung, Verkehrsunfälle, Person gerettet, Körperverletzung, Vermisstensuche, Einbrecher gestellt, Exhibitionist, Pkw-Aufbruch

Filderstadt (ES): Geldautomat angegangen (Zeugenaufruf)

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen im Stadtteil Plattenhardt versucht einen Geldausgabeautomaten zu sprengen. Nach den bisherigen Ermittlungen haben die Täter gegen 02.35 Uhr zunächst mit roher Gewalt auf den Automaten eingewirkt um in das Automateninnere Gas einzuleiten. Zur weiteren Tatausführung bzw. Vollendung kam es nicht, so dass lediglich ein Sachschaden am Automaten entstanden war. Das Gebäude der Bankfiliale wurde nicht beschädigt, es konnte kein Diebesgut erlangt werden. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen und die Spurensicherung übernommen. Zeugen, die möglicherweise die Tat oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden. In diesem Zusammenhang werden auch Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden gesucht, die in den vergangenen Tagen Aufbrüche in diese Objekte feststellten. Möglicherweise wurden dort vor der Tat fremde Fahrzeuge untergestellt.

Esslingen (ES): Mann aus Neckar gerettet

Ein 26 Jahre alter Mann konnte am Samstagabend im Bereich der Neckarinsel aus dem Neckarkanal gerettet werden. Gegen 22.00 Uhr meldeten Zeugen, die durch Hilfeschreie aufmerksam wurden, dass eine Person im Bereich des Freibads in den Neckar gefallen war. Der alkoholisierte Mann wurde in der Folge durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei aus dem Wasser gezogen und durch den Rettungsdienst leicht unterkühlt in ein Krankenhaus verbracht. Hinweise auf eine suizidale Absicht oder eine Beteiligung Dritter liegen nicht vor.

Filderstadt (ES) - Verletzter Pedelecfahrer nach Unfall mit Pkw

Auf dem Feldweg zwischen Sielmingen und Harthausen ist es am Samstagmittag gegen 12.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 64-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr mit ihrem Renault verbotswidriger Weise den Feldweg in Richtung Harthausen. Hierbei übersah sie einen 86-jährigen Pedelecfahrer, welcher aus ihrer Sicht den Feldweg von rechts kreuzte. Aufgrund der Kollision zwischen den beiden Beteiligten stürzte der 86-jährige Mann über seinen Lenker zu Boden und verletzte sich hierbei schwer, weswegen er nachfolgend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht wurde. Angehörige des Pedelecfahrers konnten verständigt werden, kamen vor Ort und nahmen das beschädigte Fahrzeug mit. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5.500 Euro.

Filderstadt (ES): Auseinandersetzung bei Hochzeitsfeier

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Mietlokalität im Industriegebiet von Filderstadt Bonlanden gekommen. Gegen Mitternacht meldete ein Gast einer dort stattfindenden Hochzeit, dass andere Gäste aufeinander losgehen würden und dabei auch ein Messer im Spiel sein soll. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Polizeistreifen angefahren. Bei der Sachverhaltsaufklärung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es sich vor Ort um zwei getrennte Hochzeitsveranstaltungen handelte, bei welchen die Gäste im Laufe des Samstagabends mehrfach aneinandergerieten. Höhepunkt war dann ein eskalierender Streit zwischen Gästen im Alter von 19 bis 30 Jahren. Im Zuge der Auseinandersetzung wurden auch zwei Kinder im Alter von 8 und 13 Jahren leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Ein 28-Jähriger wurde infolge oberflächlichen Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden gegen fünf Personen Strafverfahren eingeleitet, wer welchen Beitrag im Einzelnen geleistet hat ist Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen des Polizeireviers Filderstadt.

Kirchheim unter Teck (ES): Vermisste durch Polizeihubschrauber gefunden

Zum Glück unverletzt geblieben ist eine 91-jährige Frau, welche am Sonntagfrüh aus einem Seniorenzentrum in Kirchheim abgängig war. Die gesundheitlich eingeschränkte und orientierungslose Dame hatte das Wohnheim in den frühen Morgenstunden fußläufig verlassen. Nachdem den Pflegekräften das Fehlen der Seniorin aufgefallen war, wurden durch das Polizeirevier Kirchheim sofort intensive Suchmaßnahmen eingeleitet. Im weiteren Verlauf kam es auch zu einem Einsatz eines Polizeihubschraubers, welcher die Dame dann aufgrund der vorliegenden Beschreibung am Stadtrand aus der Luft identifizieren und eine Streife hinzuziehen konnte. Sie wurde nach mehreren Stunden des Umherirrens wohlbehalten gegen 09.45 Uhr ins Wohnheim zurückgebracht.

Kirchheim unter Teck (ES): Jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Samstagnacht ist es dem Polizeirevier Kirchheim gelungen zwei junge Einbrecher unmittelbar nach der Tat festzunehmen. Kurz nach 23.00 Uhr meldete eine Zeugin zwei Personen, die sich an einem Imbisswagen in der Hegelstraße zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden zu Fuß in Richtung Liebigstraße. Die jungen Männer im Alter von 14 und 15 Jahren konnten jedoch bereits nach wenigen Metern widerstandslos festgenommen werden. Sie führten kein Diebesgut mit sich. Beim Versuch einen Getränkeautomaten aufzuhebeln, verursachten sie jedoch einen Sachschaden von rund 300 Euro. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Minderjährigen ihren Eltern überstellt.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist (Zeugenaufruf)

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr ist im Forchenweg ein bislang unbekannter Mann gegenüber zwei jungen Frauen unsittlich aufgetreten, indem er im Vorübergehen onanierte. Der Mann soll zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 180 cm groß gewesen sein, hatte dunkle kurze Haare, einen 3-Tage-Bart und eine helle Hautfarbe. Bekleidet war er mit einer blauen Jogginghose, einem blau-grauen T-Shirt, einer dunklen Sweatshirt-Jacke und einer dunklen Schildmütze und machte insgesamt einen ungepflegten Eindruck. Das Polizeirevier Tübingen sucht unter Tel. 07071/972-8660 Zeugen, die dem Mann begegnet sind oder Hinweise zu seiner Identität geben können.

Straßberg (ZAK): Schwerverletzter Pedelec-Fahrer

Am Samstagabend ist es auf der L 453 zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem VW Golf von Straßberg in Richtung Kaiseringen. Etwa auf halber Strecke schloss er auf ein Pedelec auf, um dessen Fahrer im weiteren Verlauf zu überholen. Es kam zur Kollision zwischen der rechten Pkw-Front und dem Vorderrad des Zweirades, wonach der 81-jährige Pedelec-Fahrer zu Boden stürzte. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in einer Höhe von rund 7.000 Euro. Die L 453 musste zur Unfallaufnahme für knapp eine Stunde komplett gesperrt werden.

Balingen (ZAK): Zwei Pkw aufgebrochen und beschädigt

Ein unbekannter Täter hat am Samstagabend in einem Parkhaus in der Traubenstraße zwei Pkw angegangen. Hierbei öffnete er gegen 21.15 Uhr auf bislang unbekannte Weise den Kofferraum eines parkenden Pkw Audi A4, durchwühlte diesen und entwendete mehrere Gegenstände. Zudem wirkte der Täter auf einen weiteren parkenden Pkw VW Passat ein, indem er mit einem Radkreuz auf das Fahrzeug einschlug. Hierbei wurde die Frontscheibe massiv beschädigt, jedoch nicht durchbrochen. Zudem wurden an beiden Fahrzeugen die Rückleuchten beschädigt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro.

