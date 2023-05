Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gasleitung beschädigt; Einbruch; Reifen zerstochen

Reutlingen (ots)

Vorrang missachtet

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Albstraße ereignet hat. Ein 30-Jähriger wollte gegen 16 Uhr mit seinem Skoda Octavia vom Gelände einer Tankstelle in die Albstraße einbiegen. Dabei übersah er einen heranfahrenden Linienbus. Dessen 60 Jahre alter Lenker hatte keinerlei Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, erlitten zwei Fahrgäste im Alter von 16 und 41 Jahren im Bus leichte Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 13.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 28 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen an der Einmündung der Burkhardt+Weber-Straße in die Auffahrt zur B28/Silberburgstraße erlitten. Ein 34-Jähriger bog gegen 7.20 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Burkhardt+Weber-Straße in die Einmündung ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 28 Jahre alten E-Bike-Fahrerin, die auf der Vorfahrtsstraße an der Einmündung in Richtung Silberburgstraße vorbeifuhr. Die Radlerin stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rn)

Esslingen (ES): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagvormittag auf der L1150 zwischen Baltmannsweiler und Esslingen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Eine 22-Jährige war gegen 11.25 Uhr mit ihrer Kawasaki auf der Landesstraße von Esslingen in Richtung Baltmannsweiler unterwegs. Den bisherigen Ermittlungen zufolge überholte sie trotz Gegenverkehrs vor der Einmündung zur K1267 ein vorausfahrendes Fahrzeug, wobei sie seitlich auf der gesamten Fahrzeuglänge an einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes E-Klasse eines 35-Jährigen entlang schrammte. Die Bikerin konnte sich auf ihrem Motorrad halten, brachte ihre Maschine aber erst mehrere hundert Meter weiter zum Stehen. Während der Mercedes-Fahrer unverletzt blieb, wurde die 22-Jährige so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird der Fahrer es überholten Fahrzeugs als Zeuge gesucht. Dabei soll es sich um ein größeres, graues Auto, möglicherweise ein Wohnmobil gehandelt haben. Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/3990-420. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gasleitung beschädigt

Eine beschädigte Gasleitung hat am Freitagmittag zum Einsatz der Rettungskräfte im Banholzweg geführt. Gegen 11.45 Uhr war dort bei Baggerarbeiten die Leitung eines unterirdischen Gastanks derart beschädigt worden, das Gas austrat. Sofort rückten die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Sechs Personen wurden von der Feuerwehr und den Rettungsdienst aus ihren umliegenden Wohnungen evakuiert. Vertreter der Stadt und Mitarbeiter eines Energieversorgers kamen ebenfalls vor Ort. Diese dichteten das Leck provisorisch ab. Ein Helfer musste zwischenzeitlich aufgrund des eingeatmeten Gases vom Rettungsdienst betreut werden. Er konnte seine Arbeit anschließend fortsetzen. Weitere Verletzte waren bislang nicht zu verzeichnen. Bis auf die beschädigte Gasleitung war kein weiterer Sachschaden entstanden. Die Arbeiten an dem Gastank dauern zur Stunde weiterhin an. (rn)

Nürtingen (ES): In Imbiss eingebrochen

In einen Imbiss in der Walter-Rauch-Straße ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Über ein beschädigtes Fenster gelangte der Unbekannte ins Innere. Dort durchsuchte er die Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird mit mehreren hundert Euro beziffert. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Unfall im Kreisverkehr

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in einem Kreisverkehr bei Nabern. Eine 60-Jährige war gegen acht Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der K1250 in Richtung Nabern unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang fuhr sie ihn den dortigen Kreisverkehr. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits darin befindlichen Opel Corsa einer 23-Jährigen. Diese verlor anschließend die Kontrolle über ihren Wagen, überfuhr eine Verkehrsinsel an der Ausfahrt in Richtung Nabern und kam schließlich von der Fahrbahn ab. In der Wiese prallte der Corsa gegen einen Baum. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Der Corsa wurde abgeschleppt. Im Zuge der Bergungsarbeiten musste die Straße zeitweise einspurig gesperrt und der Verkehr von Polizeibeamten geregelt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Rad kontra E-Scooter

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und dem Lenker eines E-Scooters ist es am Freitagmorgen auf der Uhlandstraße gekommen. Der 28 Jahre alte Radfahrer war gegen 8.40 Uhr auf der Uhlandstraße unterwegs. Auf Höhe des Anlagensees fuhr er auf den E-Scooter eines vorausfahrenden 33-Jährigen, der aufgrund eines verlorenen Mobiltelefons angehalten hatte, auf. Beide Männer stürzten in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Reifenstecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Parkhaus in der Schwärzlocher Straße sein Unwesen getrieben. Zwischen 22.15 Uhr und 8.50 Uhr wurden an neun von zehn dort geparkten Autos jeweils einer oder bei sieben Fahrzeugen sogar zwei Reifen zerstochen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um sachdienliche Hinweise. (cw)

