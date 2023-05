Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Garagenbrand; Streitigkeiten nach Beinaheunfall; Brand einer Fritteuse;

Stuttgart- Plieningen (S): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L1204 im Bereich der Einmündung der Südumfahrung ereignet hat. Ein 30-Jähriger befuhr mit seinem Seat Leon gegen 18.20 Uhr die Landesstraße von Plieningen herkommend in Richtung Ostfildern. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 51-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste und krachte ins Heck ihres BMW Mini. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Die Autos waren nach der Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro geschätzt. (cw)

Altbach (ES): Brand einer Garage

Am Donnerstagabend, gegen 21 Uhr, sind die Einsatzkräfte zu einem Brand in die Badstraße ausgerückt. Den ersten Ermittlungen zufolge war dort aus bislang unbekannter Ursache ein Mülleimer in Brand geraten. Infolge der starken Hitzeentwicklung fing auch ein nahegelegener Holzverschlag an einer Garage Feuer. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Der Polizeiposten Plochingen hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jp)

Wendlingen (ES): Körperliche Auseinandersetzung nach Beinaheunfall

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Donnerstagabend auf der Kreuzung Bahnhofstraße / Stuttgarter Straße gekommen. Gegen 20:45 Uhr bog ein 52-Jähriger mit seinem Ford von der K1219 in die Bahnhofstraße ein. Dabei kam es beinahe zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der vermutlich das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampel missachtet hatte. Als die 54-jährige Beifahrerin den 46-jährigen Fahrradfahrer zur Rede stellte, soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Zudem soll der Fahrradfahrer das Fahrzeug des 52-Jährigen beschädigt haben. Als der Radler in der Folge offenbar davonfahren wollte, musste er, unter anderem von der Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens, bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung festgehalten werden. Die 54-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der Sachschaden am Pkw wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Wendlingen ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Pkw übersehen

Leicht verletzt wurde eine 23-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung Karlsruher Straße / Esslinger Straße ereignet hat. Ein 25-Jähriger befuhr kurz nach 13 Uhr mit seinem Sattelzug die Karlsruher Straße und wollte an der Einmündung nach rechts in die Esslinger Straße einbiegen. Dazu positionierte er sich in der Mitte der Fahrbahn um mit seinem langen Gefährt genug Platz zum Ausholen zu haben. Beim Anfahren kam es zur Kollision mit dem VW Lupo der 23-Jährigen. Diese war rechts an dem wartenden Lkw vorbeigefahren und auf Höhe der zweiten Achse stehen geblieben, sodass der Lkw-Fahrer keine Chance hatte, das im toten Winkel stehende Fahrzeug zu erkennen. Bei dem Unfall erlitt die VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Lupo, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden war, musste nachfolgend abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Sattelzug wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Mehrere Unfälle auf der B10

Zwei Verkehrsunfälle haben am Donnerstagmorgen zu einem erheblichen Rückstau auf der B10 geführt. Ein 36-Jähriger war kurz vor 7.30 Uhr mit einem Ford Transit auf der linken Spur der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Esslingen-Zentrum fuhr er mit dem Fahrzeug auf den vor ihm verkehrsbedingt bremsenden Audi A1 einer 23-Jährigen auf. Ein hinter dem Ford fahrender, 32 Jahre alter Lenker eines Audi SQ5 versuchte daraufhin noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Ford aber nicht mehr verhindern. Im Zuge der beiden Unfälle wurde der Audi A1 noch auf die davor befindliche Mercedes E-Klasse eines 46-Jährigen geschoben. Der Mercedesfahrer und die 23-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie sowie den 32 Jahre alten Audi-Lenker ins Krankenhaus. Letzterer konnte dies später unverletzt wieder verlassen. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 85.000 Euro. Aufgrund der durch den Unfall beschädigten Fahrbahn und auflaufender Betriebsmittel waren auch Feuerwehr, Straßenmeisterei und ein spezielles Reinigungsfahrzeug zur Unfallstelle ausgerückt. Die linke Spur der B10 musste bis zirka 11.30 Uhr gesperrt werden. (rn)

Rottenburg - Wurmlingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen auf der Hirschauer Straße musste ein 19-Jähriger seinen Führerschein abgeben. Der junge Mann war mit seinem Mitsubishi gegen 3.50 Uhr auf der Hirschauer Straße in Richtung Wurmlingen unterwegs. Am Ortseingang kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schutzplanke. Am Pkw entstand dabei vermutlich Totalschaden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest lieferte bei dem 19-Jährigen einen vorläufigen Wert von über einem Promille. Er musste daraufhin eine Blutprobe angeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Unfallstelle bis etwa sechs Uhr voll gesperrt werden. Anschließend konnte die Straße einspurig befahren werden. Gegen 6.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt. (rn)

Rottenburg (TÜ): Unfall im Kreuzungsbereich

Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Kreuzung Schuhstaße / Graf-Bentzel-Straße entstanden. Eine 22-Jährige befuhr gegen 18.20 Uhr mit ihrem Opel Astra die Schuhstraße von der B28 kommend in Richtung Graf-Bentzel-Straße. Dort missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Audi A4 einer 48-Jährigen. Nach dem anschließenden Zusammenstoß setzte die Audi-Lenkerin ihren Pkw zurück, worauf der Wagen mit dem dahinterstehenden Opel Insignia eines 68-Jährigen kollidierte. Verletzt wurde niemand. Der Astra musste abgeschleppt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Betrunken nach Unfall geflüchtet

Deutlich alkoholisiert war ein 60-Jähriger, der am Donnerstagabend am Kreisverkehr Tübinger Straße / Poststraße einen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend weitergefahren ist. Zeugen alarmierten gegen 19.20 Uhr die Polizei, nachdem sie einen lauten Knall gehört und einen BMW hatten wegfahren sehen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Verkehrszeichen auf der Mittelinsel umgefahren war und sich eine Ölspur bis zu einem nahegelegenen Parkplatz eines Einkaufsmarktes zog. Dort stießen die Polizeibeamten auch auf den unfallbeschädigten BMW. Während der Unfallaufnahme kam der 60-Jährige hinzu, der von den Zeugen als Fahrer identifiziert wurde. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab im Anschluss einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 2,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein einbehalten wurde. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Zur Beseitigung der Ölspur und ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Hechingen-Sickingen (ZAK): Fritteuse in Brand geraten

Ein technischer Defekt könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Brand einer Fritteuse in einer Gaststätte in der Achalmstraße gewesen sein. Kurz nach 18 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem sich dort das Frittierfett entzündet und zu qualmen begonnen hatte. Die Feuerwehr, die mit rund 40 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen, sodass sich der entstandene Schaden auf die Fritteuse selbst begrenzte. Allerdings war der Rauch durch das ganze Gebäude gezogen, weshalb dieses von der Feuerwehr intensiv belüftet werden musste. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte mit geschätzten 1.000 Euro überschaubar geblieben sein. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Lkw umgekippt

Ein Schwerverletzter und ein Sachschaden von mehr als 50.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der K7131 zwischen Leidringen und der Einmündung K7129 ereignet hat. Ein 54-Jähriger war gegen 13.15 Uhr mit seinem Lkw Scania auf der Kreisstraße von Leidringen kommend unterwegs. In einer ansteigenden Linkskurve im dortigen Waldstück geriet sein mit Rindenmulch beladener und ordnungsgemäß gesicherter Rollcontainer aus noch ungeklärter Ursache ins Schwingen, rutschte aus den Führungsschienen und kippte anschließend nach rechts von der Ladefläche. Da er aber noch mit dem Hydraulikhaken mit dem Fahrzeug verbunden war, kippte in der Folge der ganze Lkw um und kam auf der rechten Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

