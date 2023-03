POL-MK: Einbruch in Wohnung

Iserlohn (ots) - Taschendiebe haben am Donnerstag in Iserlohn fünf Geldbörsen erbeutet. Eine 71-jährige Iserlohnerin kaufte gegen 11 Uhr in einem Drogeriemarkt an der Hagener Straße in Letmathe ein. Ihre Geldbörse steckte in einer Handtasche in der Tasche ihres Rollators. An der Kasse stellte sie fest, dass das Portemonnaie weg war. Sie konnte sich jedoch an keine verdächtige Beobachtung erinnern. Zwischen 11.45 und ...

