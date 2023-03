Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeug und Zaunbrände in der Nacht/ Werkzeugdiebstahl

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht gab es im Bereich Buckesfeld/Raithelplatz zwei Brände: Gegen 23.15 Uhr sah ein vorbeifahrender Pkw-Fahrer auf dem Parkplatz am Berufskolleg für Technik Feuer an einem geparkten Pkw. Er informierte Polizei und Feuerwehr. An dem Scirocco entstand Totalschaden. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Gegen 2.45 Uhr entdeckte eine Zeugin einen brennenden Holzzaun und Tapetenreste. Die Feuerwehr löschte beide Feuer. In der Nacht zu Donnerstag wurden an der Jockuschstraße diverse Elektro-Werkzeuge aus einem geparkten VW Crafter gestohlen. Der Wagen parkte vor einem Hotel. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell