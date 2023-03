POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Iserlohn (ots) - Bereits am 20.03.2023, zwischen 13:10 und 13:15 Uhr, war eine Autofahrerin auf der Landhauser Straße in Richtung Griesenbrauck unterwegs. Von hinten näherte sich in der Folge ein schwarzer VW Golf und überholte die Anzeigenerstatterin im Überholverbot. Kurz vor einer langgezogenen Kurve überholte der Golf erneut ein Fahrzeug bei unklarer Verkehrslage. Mit einem weiteren entgegenkommenden Auto kommt ...

mehr