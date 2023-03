POL-MK: Rostlaube auf Hochzeitsreise

Kierspe (ots) - Durch einen lauten Knall schreckte eine Bewohnerin eines Hauses am Buchenweg am Mittwochmorgen, gegen 01:45 Uhr, aus dem Schlaf. Als sie Nachschau hielt, stellte sie ein eingeschlagenes Fenster in der Wohnungstür fest. Aus einem Fenster sah sie noch einen dunklen Kleinwagen davonfahren. Offenbar hatten Unbekannte versucht in das Wohnhaus einzubrechen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in ...

