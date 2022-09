FW-Schermbeck: Strumschaden auf der Borkener Straße

Schermbeck (ots) - Am Montagmittag (12.09.2022) wurde der Löschzug Altschermbeck um 12:06 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Person in Wohnung" zur Weseler Straße alarmiert. Die Tür zur Wohnung konnte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig durch den Rettungsdienst geöffnet werden. Somit waren keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Der Einsatz endete gegen 12:45 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck ...

