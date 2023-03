Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebstahl in Discounter/Versuchter Einbruch

Plettenberg (ots)

Eine 78-Jährige ist am Mittwochmittag bei ihrem Einkauf in einem Discounter an der Herscheider Straße bestohlen worden. Während des Einkaufs hatte sie ihre Geldbörse in einer Handtasche verstaut. Erst später stellte sie das Fehlen des Geldbeutels fest. Während des Einkaufs war der Seniorin eine Frau aufgefallen, die ihr zweimal auffällig den weg abgeschnitten hatte. Sie wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 Jahre - braune Haare, zum Dutt gebunden - Beige/Braune Felljacke

Das Portemonnaie wurde im weiteren Verlauf in einem Blumenladen aufgefunden. Bargeld und sämtliche Karten fehlten jedoch. (schl)

Über ein "auf Kipp" stehendes Fenster versuchten sich Unbekannte gewaltsam in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Sudetenlandstraße zu verschaffen. Sie scheiterten allerdings mit ihrem Vorhaben. Ins Innere gelangten die Täter nicht. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell