Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Regal brennt in Keller von Mehrfamilienhaus/Viermal an Türen gehebelt

Lüdenscheid (ots)

Ein Kunststoffregal hat zwischen Montagabend und Mittwochmorgen im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unterm Freihof gebrannt. Das Feuer erlosch nach derzeitigem Kenntnisstand von alleine. Ein Bewohner stellte das beschädigte Regal fest und informierte die Polizei. Warum das Regal in Brand geriet, ist derzeit noch unklar. (schl)

Unbekannte haben am Mittwoch, zwischen 06:30 Uhr und 17:30 Uhr, an den Haustüren von vier direkt nebeneinander liegenden Mehrfamilienhäusern in der Straße Im Stoberg gehebelt. Entsprechende Beschädigungen wurden an den vier Türen festgestellt. Ins Innere gelangten die Täter aber offenbar nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

