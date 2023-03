Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebstahl an Burg Altena

Altena (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Unbekannte ein außenliegendes Kabel der Beleuchtungseinrichtung der Burg Altena. Die Täter durchtrennten das Kabel dafür offenbar an zwei Stellen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache in Altena in Verbindung zu setzen. (schl)

