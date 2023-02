POL-HSK: Europaweite Ausschreibung für Neubau Polizei Meschede gestartet

Hochsauerlandkreis (ots) - Arnsberg In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Kalbersnacken" in Bruchhausen einzubrechen. Die Täter gingen gewaltsam gegen die Haustür vor. Sie konnten jedoch nicht in das Haus gelangen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr