Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon

Am Mittwoch, den 25.01.2023 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der B7 zwischen Altenbüren und Antfeld ein Verkehrsunfall. Dort war ein Lkw in den Graben gefahren und an einem Baum zum Stehen gekommen. Dabei verletzte sich der 63-jährige Lkw Fahrer aus Biebesheim leicht. Dieser berichtete der Polizei, dass ihm auf seiner Fahrspur ein Lkw entgegen kam. Er musste seinen Laster nach rechts lenken, geriet dort auf die Bankette und kam von der Fahrbahn ab. Er geriet in den angrenzenden Straßengraben und kam vor einem Straßenbaum zum Stehen. Am Lkw entstand Sachschaden. Der andere Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der verletzte Lkw Fahrer konnte keine Angaben zu dem flüchtigen Lkw machen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200

