Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Apotheke

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede

Im Tatzeitraum zwischen dem 17.01.2023 und gestern wurde versucht, in eine Apotheke in der Zeughausstraße einzubrechen. Die unbekannten Täter gingen gewaltsam mehrere Türen an. Sie gelangten jedoch nicht in das Geschäft. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell