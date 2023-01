Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Dieb auf frischer Tat erwischt

Arnsberg (ots)

Aufgrund einer aufmerksamen Zeugin konnte durch die Polizei in Arnsberg-Oeventrop ein Mann gestellt werden, der auf dem Friedhof in der Straße Steiler Weg ein Grab geschändet und Grabschmuck entwendet hatte. Die Zeugin beobachtete, wie der Mann an einem Grab ein Kreuz beschädigte. Da sie umgehend den Notruf wählte, war die Polizei schnell vor Ort und konnte den 40jährigen Verdächtigen noch im Nahbereich antreffen. In seinem Rucksack wurden zwei, vermutlich auf dem Friedhof entwendete Bronzevasen aufgefunden. Die Vasen wurden sichergestellt. Den Mann erwartet jetzt ein Strafverfahren. <ck>

