Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallflucht endet in der Leitplanke

Brilon (ots)

Am Samstagabend befuhr ein 18jähriger Mann mit seinem PKW die B7 in Olsberg Antfeld. Bei einem Überholmanöver touchierte er den Außenspiegel eines in gleicher Richtung fahrenden Autos und flüchtete von der Unfallstelle in Richtung Brilon. Im Stadtbereich Brilon konnte der PKW durch die Polizei angetroffen werden. Beim Versuch der Polizei, das Fahrzeug anzuhalten, flüchtete dieses mit hoher Geschwindigkeit. Auf kurviger Strecke verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Dabei verletzte er sich schwer und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach ersten Ermittlungen stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht. Zudem wurden im Fahrzeug Drogen aufgefunden. Das Verkehrskommissariat Brilon hat die Ermittlungen aufgenommen. <ck>

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell