Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme nach Einbruch

Winterberg (ots)

Am Freitagmorgen wurde gegen 01.30 Uhr in eine Skihütte im Bereich "Sahnehang" in Winterberg eingebrochen. Die alarmierten Polizisten konnten in der Nähe des Tatortes zwei Männer festnehmen. Im Auto der beiden Tatverdächtigen befand sich unter anderem Diebesgut. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen 35-jährigen Mann aus Hamm und einen 45-jährigen Mann aus Moldau. Beide Männer wurden am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt und landeten anschließend in Untersuchungshaft. Inwieweit die beiden Tatverdächtigen auch für andere Einbrüche in der Region in Frage gekommen, wird zurzeit ermittelt.

